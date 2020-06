Corriere Fiorentino e il ko viola con la Lazio: "Capolavoro di Ribery, ma non basta"

"Capolavoro di Ribery, ma non basta". E' questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica in prima pagina alla sconfitta della Fiorentina, in rimonta, sul campo della Lazio. In taglio basso il racconto della partita: prima un gol da capogiro del campione francese, poi il ribaltone firmato da Immobile (su rigore) e Luis Alberto.