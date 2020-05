Corriere Fiorentino e il ritorno al Franchi: "Viola scortati"

"Viola scortati". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino per quanto riguarda lo sport. Il riferimento è al fatto che la Fiorentina è tornata al Franchi per il primo allenamento allo stadio dopo quasi tre mesi, con i calciatori seguiti dagli steward per tenere lontani i tifosi e arrivati in macchina.