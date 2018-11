Corriere Fiorentino e l'intesa Chiesa-Simeone: "Problemi di coppia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Simeone non segna più e la Fiorentina ha difficoltà a buttarla dentro, come ovvio che sia quando non gira il tuo attaccante. Per il Corriere Fiorentino il problema è l'intesa con Federico Chiesa. "Problemi di coppia", titola il quotidiano, che sottolinea appunto come i due non s'intendano, anche secondo i numeri.