Corriere Fiorentino e la chiusura viola a de Paul: "Obbligo o verità?"

Nella giornata di ieri Daniele Pradé ha fatto capire ai tifosi della Fiorentina che per questa sessione di mercato è quasi impossibile che Rodrigo de Paul si metta addosso la maglia della Fiorentina. "Obbligo o verità?", titola il Corriere Fiorentino in taglio alto, in prima pagina, andando oltre le dichiarazioni del dirigente viola. Al di là delle parole di Pradè - si legge - la trattativa va avanti.