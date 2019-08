Corriere Fiorentino e la mediana viola: "Nebbia in mezzo al campo"

© foto di Giacomo Morini

Non c'è spazio per il calcio sulla prima pagina del Corriere Fiorentino, ma all'interno delle pagine sportive ovviamente sì. Si parla chiaramente di Fiorentina e, in questo periodo, non si può che affrontare il tema mercato. "Nebbia in mezzo al campo", titola il quotidiano, secondo cui il centrocampo viola ora è tutto da inventare. L'obiettivo principale è il norvegese del Genk Berge, ma spunta l'ipotesi di un ritorno di Badelj, oltre al possibile scambio con l'Inter Borja Valero-Biraghi.