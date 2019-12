"Parola di Beppe". E' questo il titolo presente in prima pagina sul Corriere Fiorentino oggi in edicola, all'indomani della conferenza stampa di presentazione di Giuseppe Iachini come nuovo allenatore viola. La Fiorentina accoglie il suo tecnico per un anno e mezzo, come spera lui stesso, in prima persona. Il quotidiano scrive: "Il primo giorno di Iachini 'La squadra mi somiglierà, qui per almeno 18 mesi'".