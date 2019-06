Corriere Fiorentino e le parole di Commisso: "Chiesa non si tocca"

© foto di Mattia Verdorale

"Commisso: Chiesa non si tocca. Della Valle: sano il 99% dei tifosi". Questo il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino facendo riferimento al passaggio di società che sta avvenendo in casa Fiorentina. I fratelli marchigiani lasciano e a loro posto subentrerà il magnate italo statunitense Rocco Commisso. Il quotidiano apre la sua edizione odierna con le parole di ieri di entrambe le parti coinvolte.