Corriere Fiorentino: "È un flop l'ultima di Chiesa in viola"

vedi letture

La Fiorentina crolla in casa contro la Sampdoria nel primo anticipo del terzo turno di Serie A: "È un flop l'ultima di Chiesa in viola", titola a riguardo il Corriere Fiorentino. Brutta sconfitta della squadra di Iachini in quella che è stata probabilmente l'ultima apparizione in maglia viola di Chiesa, sempre più in orbita Juventus. Inutile il gol di Vlahovic: Quagliarella e Verre regalano i tre punti a Claudio Ranieri.