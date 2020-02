vedi letture

Corriere Fiorentino: "Ecco Kouamé: il bomber col sorriso"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola titola in prima pagina: "Ecco Kouamè: il bomber col sorriso". Per quanto un infortunio al ginocchio e un episodio di razzismo su un campo di periferia siano esperienze forti ma diverse, la reazione di Christian Kouame è sempre la stessa. Il sorriso, l’arma di cui non sa proprio fare a meno: "Sono così, non ci posso fare niente";