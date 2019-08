Corriere Fiorentino: "Ecco Pulgar, il cileno si presenta"

Nella giornata di ieri in casa Fiorentina è stato tempo di presentazione per Erik Pulgar, arrivato dal Bologna per 10 milioni di euro, carico per una nuova esperienza in Italia dopo l'ottima Copa America disputata con il Cile. Il Corriere Fiorentino vi dedica spazio in prima pagina: "Ecco Pulgar: 'Avrò la maglia di Pizarro'. Il cileno si presenta: 'Sono qui per vincere'".