La Fiorentina cade in casa contro l'Atalanta, pur passando in vantaggio nel primo tempo con Chiesa, venendo rimontata poi nella ripresa dalle reti di Zapata e Malinovskyi. Il Corriere Fiorentino dedica spazio alla debacle in prima pagina, evidenziando come l'atmosfera invece sia stata quella giusta dopo i veleni post-Coppa Italia proprio con gli orobici (e Gasperini). "Viola sconfitti, ma il Franchi vince", titola il quotidiano, ponendo l'accendo sulla bella ironia del tifosi viola.