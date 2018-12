© foto di Federico De Luca

"Comandante German". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino propone nelle sue pagine sportive, con riferimento al capitano Pezzella. A Reggio Emilia, in occasione della sfida contro il Sassuolo, è stato proprio lui a propiziare il gol del pareggio di Mirallas. Ha recuperato palla su Berardi a metà campo, l’ha portata avanti a testa alta come facevano i difensori eleganti di un tempo e, senza guardare, ha servito un pallone da spingere in porta. Una corsa di quaranta metri che - si legge sul quotidiano - racchiude lo spirito del combattente che non molla mai, nemmeno quando la gara sembra persa.