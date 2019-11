Franck Ribery è tornato in campo nell'amichevole di ieri contro la Virtus Entella. L'ex Bayern Monaco è stato schierato titolare da Vincenzo Montella, dopo la squalifica e il viaggio in Germania per salutare Hoeness, ormai ex guida dei bavaresi. "Riecco Franck", titola in prima pagina il Corriere Fiorentino, soffermandosi sul francese in un boxino al di sopra della testata.