Corriere Fiorentino evidenzia il gesto di Pezzella: "Missione 13"

German Pezzella nella notte tra ieri e l'altro ieri è andato in gol con l'Argentina e s'è reso protagonista di un bel gesto: come si esulta alla Fiorentina, il centrale ha esultato anche con la nazionale, mostrando cioè il numero 13 di Davide Astori. Il Corriere Fiorentino in prima pagina ha voluto sottolineare il gesto e ha titolato: "Missione 13".