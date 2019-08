© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera alle 18.15 per la Fiorentina ci sarà il primo impegno ufficiale al Franchi nel match di Coppa Italia contro il Monza, ma il Corriere Fiorentino si proietta già alla prossima settimana, facendo partire il countdown: "Meno sette al campionato", titola in apertura delle sue pagine sportive. Il quotidiano si sofferma poi su ciò che manca per completare la rosa dopo la conferenza stampa di Montella, che si sente carico e pieno di responsabilità.