© foto di Mattia Verdorale

Una sfida delicata in campo e fuori. E così i due primi cittadini di Firenze e Bergamo provano a dare il buon esempio: "Nardella-Gori, abbraccio tra sindaci contro i veleni" titola in prima pagina il Corriere Fiorentino sulla sfida tra Fiorentina e Atalanta. E nelle pagine interne si legge: "Gli abbracci dopo i veleni. Al Franchi contro l’Atalanta i viola tornano in campo per superare le polemiche con la Juve. Tifosi sotto osservazione per l’accoglienza a Gasperini. I due sindaci seduti accanto in tribuna".