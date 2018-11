Corriere Fiorentino: "Fiorentina, c'è la Roma. Pioli a caccia del gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina attende la Roma in uno degli anticipi di quest'undicesimo turno di Serie A e sul Corriere Fiorentino, in taglio alto, si parla proprio di questo: "C'è la Roma. Oggi al Franchi sfida ai giallorossi". All'interno delle pagine sportive l'apertura è dedicata all'obiettivo viola per questo match: "Pioli a caccia del gioco".