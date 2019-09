Il pubblico Viola non vuole assolutamente mancare alla super sfida contro la Juventus. Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio alle code ai botteghini per potersi accaparrare un posto al franchi per il match della prossima settimana. "Già 6 mila biglietti venduti, oltre 26 mila abbonamenti - si legge all'interno - quota 40 mila non è lontana. Sabato contro i bianconeri il Franchi si annuncia tutto esaurito. Nuovo record di spettatori in vista?".