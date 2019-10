"Senza centravanti ma nella Fiorentina segnano in tanti": apre in rima il Corriere Fiorentino, dedicando lo spazio alla crescita della formazione viola, dopo un brutto avvio. Nonostante la scelta di non schierare un centravanti vero, quello di Montella è uno dei migliori attacchi della Serie A. E nella classifica dei dribbling i viola non hanno rivali.