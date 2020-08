Corriere Fiorentino: "Fiorentina sulle ali del mercato"

"Fiorentina sulle ali del mercato", si legge questa mattina in taglio basso sul Corriere Fiorentino. Il quotidiano fa il punto in casa viola in vista del mercato che sta per aprirsi ufficialmente. In attesa di capire il futuro di Federico Chiesa, i toscani puntano a rinforzare gli esterni di difesa. Al momento è sicuro della conferma soltanto Lirola. Tanti dubbi invece su Dalbert, e spunta l'ipotesi Izzo del Torino.