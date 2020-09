Corriere Fiorentino: "Fiorentina-Torino, la nuova Serie A ricomincia dal Franchi"

"Fiorentina-Torino, la nuova Serie A ricomincia dal Franchi", titola oggi in taglio alto il Corriere Fiorentino, a proposito dell'esordio in campionato dei viola. Iachini si dice fiducioso, subito in campo Bonaventura, insieme a Ribéry e Chiesa. In attacco spazio a Kouamé. Fiorentina-Torino sarà dunque il match inaugurale della nuova Serie A.