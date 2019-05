Possibile cambio di proprietà in casa Fiorentina. L'imprenditore italo-americano Rocco Commisso è ad un passo dall'acquisto del club viola. Intanto la squadra di Montella scenderà in campo questa sera a Firenze per affrontare il Genoa nell'ultimo turno di campionato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "Fiorentina verso la svolta Usa".