Corriere Fiorentino: "Fiorentina vicina all'impresa, poi l'Inter la beffa nel finale"

Nulla da fare per la Fiorentina, in vantaggio per ben due volte sul campo dell'Inter, da cui però alla fine esce con zero punti. Finisce 4-3 una partita ricca di emozioni e il Corriere Fiorentino vi dedica ampio spazio in prima pagina titolando così: "Fiorentina vicina all'impresa, poi l'Inter la beffa nel finale".