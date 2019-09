Titolo amaro e ironico, come da tradizione fiorentina, sulla prima pagina del Corriere Fiorentino: "Fuga dalla vittoria". I viola non riescono a vincere ma portano a casa il primo punto della stagione. Chiesa si sblocca, Ribery incanta, poi segna il 2-0 ma i viola arretrano e l’Atalanta rimonta. Continua la maledizione dei 3 punti: ultimo posto in classifica con il successo che continua a mancare dal 17 febbraio.