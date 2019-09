Corriere Fiorentino: "Gioco del cerino, Commisso non può accettare"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla ancora dello stadio della Fiorentina. "Il gioco del cerino che Commisso non può accettare" scrive il quotidiano in prima pagina. Per la soprintendenza il progetto di restyling del Franchi presentato da Commisso sarebbe troppo invasivo. Ora cosa succederà? Campi si fa avanti e Firenze rischia di rimanere con un pugno di mosche nelle mani.