Corriere Fiorentino, gioia Kouamè: "Con il sorriso batto avversari e razzismo"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino titola oggi in taglio alto di prima pagina con le parole di Christian Kouamè: "Con il sorriso batto avversari e razzismo". Le prime parole sono sulle condizioni fisiche dopo l'operazione al ginocchio: "Venivo da un brutto infortunio, il mio lavoro per adesso, considerando la situazione, ha l’obiettivo di mettermi alle spalle tutti i problemi e rimettermi definitivamente in forma". Come deve reagire il mondo del calcio agli episodi di razzismo? "Con il sorriso, nessuno deve mai perderlo per situazioni del genere. So che è difficile ma è altrettanto inconcepibile che nel 2020 le persone siano trattate diversamente per il colore della pelle".