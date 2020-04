Corriere Fiorentino, i Bowland: "Ci manca lo stadio. E suoniamo, suoniamo"

"Ci manca lo stadio. E suoniamo, suoniamo": parola di Bowland. La band lanciata da X-Factor e composta da Saeed Aman, insieme a Leila Mostofi e Pejman Fani, di origini iraniane ma da anni a Firenze, ha parlato al Corriere Fiorentino. Ecco le parole di Aman: "Adesso che il campionato non c’è ci rendiamo conto di quanto tempo passiamo allo stadio e dietro al calcio in generale. Tutto questo ci permette di imparare a dare valore alle cose che adesso non ci sono e ci mancano. Il ricordo viola più bello? Senza dubbio il 7-1 rifilato alla Roma lo scorso anno in Coppa Italia".