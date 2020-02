"I conti di Rocco, fatti in Comune": così il Corriere Fiorentino in apertura quest'oggi. Ecco come la perizia chiesta da Palazzo Vecchio ha formulato il prezzo dei terreni in vendita nell’area Mercafir. Secondo la perizia di Praxis che giudica congruo il prezzo di 22 milioni per l’area sud della Mercafir, con il nuovo stadio la Fiorentina avrà il 20% in più di ricavi. E costerà come lo Stadium della Juventus. Il nuovo stadio costerebbe 150 milioni, la Fiorentina ne incasserebbe 2 in più all’anno.