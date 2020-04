Corriere Fiorentino: "I pacchi di Pezzella, per 50 famiglie in difficoltà"

"I pacchi di Pezzella, per 50 famiglie in difficoltà": così il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. L’emergenza coronavirus l’ha vissuta in prima persona: è stato uno dei calciatori della Fiorentina risultati positivo e da qualche settimana è guarito. Il capitano viola, tramite Palazzo Vecchio, ha offerto generi alimentari di prima necessità.