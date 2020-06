Corriere Fiorentino: "I viola a Roma ma Rocco non c'è. Bloccato negli Usa"

"I viola a Roma, ma Rocco non c'è: 'Sono con voi'. Bloccato in Usa". Così il Corriere Fiorentino, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, titola sulla Fiorentina, attesa dalla sfida alla Lazio ma senza il proprio patron Commisso. Nella sezione sportiva la titolazione è la seguente: "Il contropiede di Beppe. Viola all’Olimpico nella notturna più proibitiva contro i secondi in classifica. Iachini si gioca un pezzo di futuro togliendo una punta: 'Però non ci difenderemo soltanto'".