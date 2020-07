Corriere Fiorentino: "Iachini alla sfida tabù, non vince in casa da sei mesi"

Sono sei mesi che Beppe Iachini non vince in casa. E oggi la Fiorentina proverà a invertire anche da questo punto di vista la rotta nel match contro il Torino. "Iachini alla sfida del tabù: non vince in casa da sei mesi", si legge per l'appunto in prima pagina sul Corriere Fiorentino.