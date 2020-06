Corriere Fiorentino: "Iachini e Caceres squalificati per bestemmia"

"Iachini e Caceres squalificati per bestemmia" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Il pareggio contro il Brescia complica il cammino viola verso la salvezzaE arriva anche la batosta del giudice sportivo: Iachini e Caceres squalificati per bestemmie (due turni al difensore). La sanzione supplementare a carico del terzino è arrivata a seguito delle parole dette all’arbitro al 25’ del secondo tempo al momento di abbandonare il terreno a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione. Contro la Lazio sabato sera non ci sarà nemmeno Chiesa, diffidato e ammonito lunedì.