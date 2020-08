Corriere Fiorentino: "Iachini, e poi? Servono rinforzi"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola titola in taglio alto: "Iachini, e poi? Servono rinforzi". Da diversi turni ormai la Fiorentina ha raggiunto la salvezza, ma vincere contro la Spal darebbe ai viola la certezza di chiudere al decimo posto, nella parte sinistra della classifica. La sfida sarà l’ultima occasione per molti giocatori di indossare la maglia viola.In copertina ci va Chiesa, autore di tre gol al Bologna. Il suo contratto scade nel 2022 ma, nonostante i rapporti fra la società e la sua famiglia siano cordiali, del rinnovo non si parla più. All’ultimo giro in viola c’è anche Milan Badelj che, terminato il prestito, farà ritorno alla Lazio e poi probabilmente andrà in Russia. Tanti in partenza e quindi Ribery ammonisce: "L’importante è che si porti avanti il progetto, così che la società cresca ancora. Vanno migliorate un po’ di cose e bisogna prendere qualche giocatore pensando al prossimo anno".