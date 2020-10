Corriere Fiorentino: "Iachini in bilico. Sempre più forte l'ipotesi Sarri"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma sull'allenatore della viola, titolando: "Iachini in bilico. Sempre più forte l'ipotesi Sarri". Ieri è andato in scena un vertice tra Commisso e i dirigenti, e si sarebbe fatta sempre più forte l'ipotesi Maurizio Sarri. La panchina di Beppe Iachini è sempre più scomoda ed in bilico. Sarà Commisso a prendere la decisione definitiva, ma nel club c'è chi spinge per un cambio, ed il profilo di Maurizio Sarri resta il più attraente anche grazie alla rescissione con la Juventus sempre più vicina. Già domenica contro l'Udinese l'esperienza di Iachini potrebbe giungere al capolinea.