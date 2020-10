Corriere Fiorentino: "Iachini sotto pressione: si apre il ciclo di partite esame"

vedi letture

"Iachini sotto pressione dopo il ko con la Sampdoria: si apre il ciclo di partite esame" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina, quest'oggi. "La partita con la Samp è stata uno schifo. Abbiamo alzato il monte ingaggi del 40% circa, la squadra è forte — ha detto Commisso lunedì sera a Rtv38 — per questo ho detto a Daniele Pradè e Joe Barone, ma anche a Iachini, che dobbiamo fare molto meglio". Il presidente ora chiede un cambio di passo per non ripetere la figuraccia con la Samp. Le voci su Sarri e Mazzarri.