Corriere Fiorentino: "Iachini stasera sfida il Verona di Juric, rivale per la panchina"

vedi letture

Stasera la Fiorentina se la vedrà contro l'Hellas Verona e per i viola potrebbe essere una sfida tra presente e futuro. Il Corriere Fiorentino in prima pagina si sofferma sul tema panchina, in questo senso, titolando così: "Futuro viola. Iachini stasera sfida il Verona di Juric, rivale per la panchina".