Corriere Fiorentino: "Il panettone di Montella"

Nella sezione sportiva del Corriere Fiorentino c'è spazio anche per l'anticipo tra Fiorentina e Roma in programma questa sera. "Il panettone di Montella" scrive il quotidiano toscano, in riferimento alle voci sul possibile esonero del tecnico della Fiorentina. Chiesa non recupera, fuori anche Badelj. L’allenatore: "Sento di essere diventato il capro espiatorio, questa cosa mi sta gasando. Spero di mangiare il panettone".