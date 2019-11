Sulla prima pagina del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina e del 'violazzurro' Castrovilli. "Il rito di iniziazione di Castrovilli azzurro" è il titolo scelto dal quotidiano toscano. In un video diffuso da Bonucci sul web il rito di iniziazione di Gaetano in Nazionale: "Ho cantato su una sedia, è stato imbarazzante. Essere qui per me non è un punto d’arrivo".