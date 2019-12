"Il sergente Iachini mette tutti in riga: Bologna nel mirino": così il Corriere Fiorentino in edicola oggi. Il discorso alla squadra, l’obiettivo di risalire la classifica. E domani pomeriggio al Franchi seduta aperta al pubblico in vista della delicata sfida dell’Epifania contro il Bologna, allo stadio Dall'Ara.