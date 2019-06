Corriere Fiorentino: "Il totoviola dà forte Pradè"

© foto di WilMan

"La Fiorentina di Commisso: il totoviola dà forte Pradè. E Montella confermato". Così, nella prima pagina di oggi, il Corriere Fiorentino dedica uno spazio al club toscano che cerca di ripartire alla grande dopo l'addio alla famiglia Della Valle. Nelle pagine interne, l'approfondimento: "Staffetta Corvino-Pradè. Ufficiale l'addio del Dg, contatti ben avviati con l'ex Udinese per sostituirlo. Commisso è ripartito per New York, probabile un incontro con Montella negli Stati Uniti".