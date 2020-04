Corriere Fiorentino: "Il viola Duncan: 'In ansia per la mia Africa'"

"La mia Africa. Il viola Duncan: 'In ansia, l'epidemia può devastarla'". Così titola, nel taglio alto dell'edizione pasquale, il Corriere Fiorentino sul club gigliato. Nelle pagine interne, in testa alla lunga intervista al giocatore della Fiorentina, è stata scelta la seguente titolazione: "'Qui per diventare grande In ansia per la mia Africa'. Parla Duncan, centrocampista viola arrivato con il mercato di gennaio: 'tanti giovani sognano di giocare a Firenze, che bello ritrovare Iachini'".