"Il volo di Castrovilli in Nazionale": così il Corriere Fiorentino che dà ampio risalto alla prima convocazione in Nazionale per il giovane centrocampista. Prima chiamata azzurra per il centrocampista della Fiorentina, il ct Mancini lo schiererà in una delle gare con Bosnia e Armenia. La telefonata di Commisso per fare i complimenti a Gaetano.