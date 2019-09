"Il nuovo Franchi secondo Commisso": box in prima pagina dedicato alla Fiorentina per il Corriere Fiorentino che parla dell'incontro che andrà in scena quest'oggi a Firenze tra il Comune e la soprintendenza: le parti si troveranno attorno a un tavolo per la prima volta. Nel menu dell'incontro le ipotesi per rifare il vecchio stadio. Firenze e Rocco Commisso attendono. I tempi non saranno brevi ma il summit servirà a capire come e quando si potrà intervenire sul Franchi.