Protagonista dell'evento 'La Bellezza del calcio raccontata dai maestri' al Festival dello Sport di Trento insieme ad Arrigo Sacchi e Pep Guardiola, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Basta giocare bene per...

Il Gazzettino in taglio alto: "Cassano si ritira"

Il QS titola: "Euro-rischio Italia in Polonia"

Corriere dello Sport in taglio alto sulla Nazionale: "Match salvezza"

Corriere di Roma: "Mistero Schick. In nazionale segna a raffica"

Fiorentina, Il QS: "Progetto Europa, 10 punti in 4 partite"

Corriere Fiorentino in taglio alto sul fattore stadio: "Il Franchi c'è"

La prima pagina di Marca per Griezmann: "Il Pallone d'Oro per la storia"

"Il Franchi c'è". Spazio anche al calcio sulla prima pagina del Corriere Fiorentino , che pone l'accento su un fattore ritrovato per la Fiorentina . Dopo tre stagioni così così da questo punto di vista, lo stadio è tornato a riempirsi in questo inizio di campionato e la sensazione è che si proseguirà sulla stessa lunghezza onda fino alla fine. Con i big match si registra spesso e volentieri il tutto esaurito.

