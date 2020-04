Corriere Fiorentino: "Incassi e perdite: i viola a meno venti"

"I viola a meno venti", titola il Corriere Fiorentino stamane in taglio alto. La conta non è ancora cominciata, ma è già evidente quanto il danno economico dell’emergenza da Coronavirus si farà sentire sul mondo del calcio e sui bilanci della Fiorentina. Commisso ha rassicurato tutti facendo leva sulla stabilità della Mediacom, ma in casa viola si attende il diradarsi delle nebbie sul futuro per affrontare l’immediato domani. Secondo i criteri dell’ultimo triennio ai viola spetterebbero circa 60 milioni di euro complessivi (conseguenza anche del sedicesimo posto dell’anno scorso) dunque oggi dalle casse societarie, senza partite e senza diritti tv, rischiano di restare fuori ben più di 20 milioni, ossia l'ultima parte delle tre tranches. Oltre ai diritti ci sono poi i mancati incassi delle partite casalinghe, voce ormai sempre meno dirimente nei bilanci moderni ma non per questo secondaria.