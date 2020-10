Corriere Fiorentino: "Insulti via social al fratello di Chiesa, andrà via anche lui?"

vedi letture

"Insulti via social al fratello di Chiesa, andrà via anche lui?" scrive il Corriere Fiorentino nella sua sezione sportiva odierna. Commisso: "Da Federico neanche una telefonata, sono deluso". Nelle giovanili della Fiorentina (è un classe 2004) gioca ancora il fratello di Federico, Lorenzo. Tanti insulti sui social: le sue ultime foto sono piene di insulti da parte dei tifosi e qualcuno ha ipotizzato che papà Enrico potesse decidere di portar via anche lui, dalla società viola. Ipotesi che ad oggi non trova conferme.