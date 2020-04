Corriere Fiorentino intervista Moscardelli: "A 40 anni pensavo al ritiro, ma così non posso"

Nell'apertura delle sue pagine sportive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino propone un'intervista a Davide Moscardelli, attualmente attaccante del Pisa e famoso per la sua barba: "A 40 anni pensavo al ritiro, ma non posso smettere così. Barba? Iniziai a farla crescere a Bologna per un fioretto, non l'ho più tolta".