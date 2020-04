Corriere Fiorentino intervista Orrico: "Senza abbracci un gol non è più calcio".

Il calcio italiano prepara il ritorno in campo, non appena lo stato d'emergenza per la pandemia di coronavirus terminerà. Il Corriere Fiorentino, in vista di questo nuovo calcio con distanziamento sociale almeno all'inizio e senza tifosi soprattutto, ha intervista Corrado Orrico, storico allenatore del nostro calcio: "Senza abbracci un gol non è più calcio".