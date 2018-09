Corriere Fiorentino intervista Prandelli: "Viola più forte della mia"

© foto di Federico De Luca

Sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino si trova anche un'intervista a Cesare Prandelli: "La Fiorentina? E' più forte della mia", è il titolo che si legge in taglio basso. L'ex commissario tecnico della Nazionale - si legge - ha rilasciato una battuta anche su Federico Chiesa: "E' l'unico in Italia che non ha perso la voglia di divertirsi".