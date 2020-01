Focus del Corriere Fiorentino sulla ritrovata vena del gol dei viola. "L'attacco viola funziona. Col Genoa Chiesa-Cutrone" scrive il quotidiano in prima pagina. Con Iachini gli attaccanti sono di nuovo decisivi. Cutrone: "Qui mi trovo benissimo". Domani Patrick ancora in coppia con Chiesa. Mercato, oltre a Duncan nel mirino un altro giocatore di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa: Cassata.